Казахстанский теннисист Амир Омарханов продолжает впечатлять на международной арене, выйдя в полуфинал престижного турнира ITF M15, проходящего в Монастире (Тунис), передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Sports24.kz.

В четвертьфинальном матче Омарханов уверенно обыграл испанского спортсмена Хорхе Планса, показав высокую концентрацию и стабильную игру. Казахстанец одержал победу в двух сетах — 6:4, 6:4 — контролируя ход встречи и не позволив сопернику переломить инициативу.

Тунис. M15 Monastir 42 ITF, хард — ¼ финала

Амир Омарханов – Хорхе Планс — 6:4, 6:4

Теперь в полуфинале Амиру предстоит встретиться с представителем Германии — Микой Петковичем. Ожидается напряженное и зрелищное противостояние, которое станет серьезным испытанием для молодого казахстанского таланта.

Успешное выступление Омарханова на турнире подтверждает его растущий потенциал и стремительное развитие в международном теннисе.