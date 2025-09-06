Казахстанский теннисист Зангар Нурланулы остановился в шаге от финала юниорского US Open-2025, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Sports.kz.

В полуфинале 17-летний спортсмен встретился с главным фаворитом турнира, болгарином Иваном Ивановым. Борьбы, однако, не получилось: Нурланулы уступил сопернику в двух сетах — 1:6, 4:6. Матч продолжался 1 час 17 минут.

Таким образом, казахстанец завершил выступление на турнире, а Иванов вышел в финал, где сыграет с победителем пары Александр Василев (Болгария) — Луис Гуто Мигел (Бразилия).

Несмотря на поражение, Зангар Нурланулы запомнился на турнире яркими матчами: по ходу соревнований он обыграл нескольких теннисистов и стал автором сенсационных побед.