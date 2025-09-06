Казахстанский теннисист потерпел поражение в полуфинале юниорского US Open-2025
Спортсмен уступил сопернику в двух сетах.
Сегодня, 08:50
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 08:50Сегодня, 08:50
77Фото: sports.kz
Казахстанский теннисист Зангар Нурланулы остановился в шаге от финала юниорского US Open-2025, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Sports.kz.
В полуфинале 17-летний спортсмен встретился с главным фаворитом турнира, болгарином Иваном Ивановым. Борьбы, однако, не получилось: Нурланулы уступил сопернику в двух сетах — 1:6, 4:6. Матч продолжался 1 час 17 минут.
Таким образом, казахстанец завершил выступление на турнире, а Иванов вышел в финал, где сыграет с победителем пары Александр Василев (Болгария) — Луис Гуто Мигел (Бразилия).
Несмотря на поражение, Зангар Нурланулы запомнился на турнире яркими матчами: по ходу соревнований он обыграл нескольких теннисистов и стал автором сенсационных побед.
Самое читаемое
- Мурат Нуртлеу появился на публике после слухов о задержании
- Сборная Казахстана по футболу уступила Уэльсу со счётом 1:0
- В Кызылординской области строят новые спортивные объекты и модернизируют стадионы
- Учителя не готовы, дети страдают: родители рассказали правду об инклюзивном образовании в Казахстане
- Футболист Неймар может стать наследником состояния бразильского бизнесмена