Казахстанский триатлонист завоевал бронзу этапа Кубка Азии в Китае
Представитель сборной Казахстана по триатлону Арлан Жанабай стал призером этапа Кубка Азии, который прошел в китайском городе Тайчжоу.
Казахстанский спортсмен успешно преодолел дистанцию и финишировал с результатом 54 минуты 43 секунды, завоевав бронзовую медаль соревнований.
Победителем этапа стал российский триатлонист Роман Минеев, показавший время 54:31. Серебряную награду выиграл китайский спортсмен Минсюй Ли, завершивший гонку за 54:34.
Также на соревнованиях выступили другие представители Казахстана. Аян Бейсенбаев занял 11-е место с результатом 55:17, Максим Шмулич финишировал 26-м (56:13), а Темирлан Темиров расположился на 28-й строчке итогового протокола, показав время 56:35.
Бронзовая медаль Арлана Жанабая стала одним из лучших результатов казахстанской команды на турнире в Тайчжоу.
