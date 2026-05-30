  • Казахстанский триатлонист завоевал бронзу этапа Кубка Азии в Китае

Победителем этапа стал российский триатлонист Роман Минеев.

Сегодня 2026, 16:11
Фото: Pixabay.com

Представитель сборной Казахстана по триатлону Арлан Жанабай стал призером этапа Кубка Азии, который прошел в китайском городе Тайчжоу.

Казахстанский спортсмен успешно преодолел дистанцию и финишировал с результатом 54 минуты 43 секунды, завоевав бронзовую медаль соревнований.

Победителем этапа стал российский триатлонист Роман Минеев, показавший время 54:31. Серебряную награду выиграл китайский спортсмен Минсюй Ли, завершивший гонку за 54:34.

Также на соревнованиях выступили другие представители Казахстана. Аян Бейсенбаев занял 11-е место с результатом 55:17, Максим Шмулич финишировал 26-м (56:13), а Темирлан Темиров расположился на 28-й строчке итогового протокола, показав время 56:35.

Бронзовая медаль Арлана Жанабая стала одним из лучших результатов казахстанской команды на турнире в Тайчжоу.

