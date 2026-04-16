Казахстанский ученый нашел новые памятники Золотой Орды
Обнаружены средневековые поселения и погребальные памятники в Западном Казахстане.
Молодой казахстанский исследователь Дарын Сагидуллаев обнаружил новые исторические объекты эпохи Золотой Орды на территории Западно-Казахстанской области, сообщает корреспондент BAQ.KZ.
Дарын Сагидуллаев - старший преподаватель кафедры истории Республики Казахстан Западно-Казахстанского университета имени М. Утемисова, доктор философии (PhD) в области археологии.
Какие открытия сделаны
"Главная сфера его интересов – памятники средневекового государства Золотая Орда. В 2022-2025 годах в ходе археологических разведок были выявлены новые исторические объекты: два средневековых поселения и несколько памятников погребального характера", - сообщают в Миннауки.
Также он продолжает изучение древних торговых путей и ирригационных систем региона. Открытия позволяют глубже изучить историю Золотой Орды и расширяют представление о культурном наследии Западного Казахстана.
Научная работа
Результаты исследований опубликованы в казахстанских и зарубежных изданиях. На сегодняшний день у учёного около 20 научных статей.
Отмечается, что молодой исследователь участвует в крупных научных проектах и продолжает активную работу в сфере археологии и исторической географии.
Самое читаемое
- Морозы до 18 градусов вернутся в регионы Казахстана
- Стрельба в воинской части Павлодара: есть погибший и раненый
- Фотограф из Астаны показал другую сторону строительства LRT
- Астана получит новый статус: что будет с бюджетом и регионами – ответ Миннацэкономики
- Долги в Казахстане могут списать без проверки доходов: кого это коснется