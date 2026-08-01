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Казахстанский всадник вошёл в топ-4 на международном турнире в Польше

Выступления проходят в рамках подготовки сборной Казахстана к XX Азиатским играм 2026 года.

1 Августа 2026, 12:12
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kazequestrian.kz 1 Августа 2026, 12:12
1 Августа 2026, 12:12
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Фото: kazequestrian.kz

Спортсмен сборной Казахстана по конному спорту Олег Соколенко занял четвёртое место на международном турнире CSI2 Biskupiec 2026 в Польше.

В маршруте Medium Tour высотой 130 см среди 57 спортивных пар Соколенко выступил вместе с лошадью SHENANIGAN. Казахстанский спортсмен прошёл дистанцию без штрафных очков и показал время 31,52 секунды, заняв четвёртую позицию.

Это уже второй подряд высокий результат казахстанских спортсменов на европейских турнирах FEI. 

Ранее Олег Соколенко успешно выступил на турнире в Нидерландах, подтвердив стабильную форму и высокий уровень подготовки.

Также Казахстан на соревнованиях в Польше представила Раиса Соколенко, выступившая на лошади CHEVALIER.
 
 

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