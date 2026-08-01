Казахстанский всадник вошёл в топ-4 на международном турнире в Польше

Спортсмен сборной Казахстана по конному спорту Олег Соколенко занял четвёртое место на международном турнире CSI2 Biskupiec 2026 в Польше.

В маршруте Medium Tour высотой 130 см среди 57 спортивных пар Соколенко выступил вместе с лошадью SHENANIGAN. Казахстанский спортсмен прошёл дистанцию без штрафных очков и показал время 31,52 секунды, заняв четвёртую позицию.

Это уже второй подряд высокий результат казахстанских спортсменов на европейских турнирах FEI.

Ранее Олег Соколенко успешно выступил на турнире в Нидерландах, подтвердив стабильную форму и высокий уровень подготовки.

Также Казахстан на соревнованиях в Польше представила Раиса Соколенко, выступившая на лошади CHEVALIER.



