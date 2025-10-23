Южно-Казахстанский педагогический университет имени Өзбекәлі Жәнібекова стал победителем международного грантового конкурса CAREC Institute (Центр регионального экономического сотрудничества в Центральной Азии). Эта победа не только подчеркнула высокий научный потенциал казахстанского университета, но и открыла новый этап международного партнерства, направленный на развитие инклюзивного и цифрового образования, передает BAQ.KZ.

В университете состоялась международная конференция под названием "Использование искусственного интеллекта для инклюзивного образования: масштабируемая модель для региона CAREC", организованная совместно с Институтом CAREC. В ходе конференции зарубежные эксперты высоко оценили инициативы университета в области цифровой и инклюзивной трансформации. Особое внимание было уделено роли искусственного интеллекта в совершенствовании педагогических методик и программирования, а также перспективам его внедрения в образовательный процесс и развитию международного научного сотрудничества. Мероприятие стало важным шагом к обеспечению равного доступа к качественному образованию в регионе CAREC за счет интеграции инклюзивных подходов и технологий искусственного интеллекта.

Благодаря таким инициативам Zhanibekov University укрепляет свои позиции как инновационный лидер регионального и глобального образовательного пространства. В научном форуме приняли участие и.о. председателя Комитета высшего и послевузовского образования МНВО РК Гүлжан Жарасова, специалист по развитию потенциала CAREC Institute Стивен Хао Лю, профессор Стэнфордского университета (США), основатель компании LiveTech.AI Юнес Бенсуда Мурри, генеральный директор Института смарт-систем и искусственного интеллекта ISSAI Назарбаев Университета Хусейн Атакан Варол, а также ведущие отечественные и международные эксперты в области искусственного интеллекта и инклюзивного образования.

Сегодня университет реализует обновленные образовательные программы, учитывающие принципы инклюзивного обучения. Для студентов третьего курса всех образовательных направлений введен новый предмет – "Применение искусственного интеллекта в образовательном процессе".

На основе опыта и идей международных экспертов из США, Европы и стран Центральной Азии будет разработана региональная дорожная карта по внедрению искусственного интеллекта в систему инклюзивного образования, которая придаст новый импульс модернизации образовательного пространства всего Центральноазиатского региона.