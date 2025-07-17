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Казахстанское дерби в Швейцарии: Бублик обыграл Шевченко и вышел в четвертьфинал

Сегодня, 21:00
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ktf.kz Сегодня, 21:00
Сегодня, 21:00
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Фото: ktf.kz

На теннисном турнире ATP 250 в швейцарском Гштааде состоялось казахстанское дерби, передаёт BAQ.KZ.

Во втором круге соревнований встретились два представителя Казахстана - Александр Бублик и Александр Шевченко.

Победу в этом матче одержал второй номер посева Бублик, уверенно обыграв соотечественника в двух сетах — 6:2, 6:3.

В борьбе за выход в полуфинал турнира Александр Бублик сыграет с аргентинцем Франсиско Комесаньей.

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