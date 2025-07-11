Казахстан продолжает активно наращивать производство и экспорт подсолнечного масла, при этом внутренние цены на продукт стремительно растут. За последние четыре года объёмы переработки семян подсолнечника и экспорт готовой продукции достигли рекордных показателей, что совпало с двузначным ростом цен для казахстанских потребителей, передает BAQ.KZ со ссылкой на energyprom.

По данным Бюро национальной статистики, в 2024 году казахстанские маслозаводы произвели 632,2 тыс. тонн масла — максимум за последние годы. Экспорт составил 477,1 тыс. тонн — более 73% от всего объёма, причём большая часть — нерафинированное масло.

За январь–май 2025 года за рубеж уже отправлено 236,6 тыс. тонн подсолнечного масла — на 17,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Для сравнения, на внутреннем рынке реализовано только 85,1 тыс. тонн.

Основные потребители казахстанского масла:

Узбекистан — 107,7 тыс. тонн за $96 млн (+55,7%)

Китай — 83,6 тыс. тонн за $82 млн (+42,2%)

Успех экспорта в КНР объясняется тем, что 24 казахстанских завода были допущены в таможенный реестр Китая, и в ближайшие два года планируется увеличить объёмы поставок до $300 млн.

Министерство сельского хозяйства также расширяет посевные площади под подсолнечник. В 2024 году они достигли 1,3 млн га, наибольшие площади — в Павлодарской, Абайской, ВКО и Костанайской областях. В 2025 году прогнозируется рост до 1,4 млн га.

Но на фоне рекордных экспортных успехов внутренние цены на подсолнечное масло растут:

Январь 2025 — +4,5%

Февраль — +9,8%

Май — +23,8% в годовом выражении

Причина — резкий рост цен на сырьё: осенью 2024 года тонна семян подсолнечника подорожала на 66% — с 160 до 265 тыс. тенге. Это привело к удорожанию конечного продукта, несмотря на то, что переработчики ранее сдерживали цены за счёт экспортной выручки.