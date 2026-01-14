Агентство по финансовому мониторингу объявило в международный розыск гражданина Казахстана Қамзу Қайсара Бақытжанұлы, 1995 года рождения. В отношении него судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в АФМ, он подозревается в пособничестве в незаконной игорной деятельности. По данным следствия, на протяжении пяти лет Қамза Қ.Б. вел активную блогерскую деятельность в Instagram под ником qais_arr с аудиторией около 2,4 млн подписчиков, а также администрировал закрытый Telegram-канал "Қора энтертейнмэнт", насчитывающий порядка 368 тыс. участников.

Используя личные аккаунты в социальных сетях, подозреваемый систематически размещал видеоматериалы и публикации с прямыми ссылками, графическими элементами и призывами к регистрации и участию в азартных играх на сайте интернет-казино Pinco, ориентированного на граждан Казахстана. Под видеороликами также указывался персональный промокод, предоставлявший пользователям бонусы.

По версии следствия, таким образом блогер осуществлял рекламу онлайн-платформы, направленную на привлечение новых участников, и получал доход в виде вознаграждений, бонусов либо процентных отчислений от игорной платформы.

Для сокрытия незаконных доходов, как отмечают в АФМ, использовался криптокошелек, на который от организаторов интернет-казино поступали платежи. С санкции суда на криптоактивы в размере 182 736,741 USDT наложен арест.

В Агентстве по финансовому мониторингу просят граждан, располагающих информацией о местонахождении разыскиваемого лица, сообщить по телефону дежурной части: +7 (7172) 70-84-78.