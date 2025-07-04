Казахстанец, подозреваемый в многомиллионном мошенничестве под видом "инвестиций" в компанию Wildberries, экстрадирован из Объединённых Арабских Эмиратов, передает BAQ.KZ. Как сообщает Генеральная прокуратура, операция по его задержанию и возвращению на родину была проведена совместно с Интерполом МВД РК и при поддержке Посольства Казахстана в ОАЭ.

По данным следствия, в 2022-2023 годах в Алматы мужчина обманом завладел средствами шести граждан, пообещав им доходы от несуществующих вложений в онлайн-бизнес. Общий ущерб оценивается как значительный. Сразу после совершения преступлений подозреваемый скрылся и два года находился в международном розыске.

Задержание произошло в апреле этого года в Дубае. После юридических процедур он был экстрадирован в Казахстан, где уже водворён в следственный изолятор. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Сейчас правоохранительные органы продолжают расследование. В случае признания вины мужчине грозит от 3 до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.