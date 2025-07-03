64 секунды, один удар, нокаут и ключи от нового дома — так завершился последний бой казахстанского бойца UFC Бекзата Алмахана, выступающего в легчайшем весе, передает BAQ.KZ.

На турнире UFC 315 в Монреале (Канада) 27-летний Алмахан провёл свой бой против местного фаворита — 33-летнего Брэда Катоны. Уже на первой минуте казахстанец поймал момент, отправив соперника в глубокий нокаут. Судья вмешался, чтобы остановить добивание.

После такого выступления зал единоборств Triumph Fights, представляющий интересы Алмахана, вручил своему бойцу подарок — новый дом. Видео церемонии уже разлетелось по соцсетям: спортсмен получает ключи и едва сдерживает эмоции.

Не остался без подарка и Азат Максум, также представляющий Казахстан в UFC. Несмотря на недавнее поражение в поединке против ученика Хабиба Нурмагомедова Тагира Уланбекова, бой был напряжённым и полным борьбы. В награду Максум получил кроссовый мотоцикл.

Ранее мы писали о том, что в Казахстане может пройти турнир крупнейшей бойцовской организации мира — UFC.