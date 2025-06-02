С 2 по 5 июня в ряде регионов Казахстана пройдут мероприятия по проверке боевой готовности воинских частей и соединений, передает BAQ.KZ.

Учения проводятся в соответствии с Планом подготовки Вооружённых Сил РК и направлены на повышение эффективности управления войсками и слаженности действий личного состава.

В рамках тактико-строевых занятий запланированы подъём подразделений по тревоге, выдвижение колонн военной техники из пунктов постоянной дислокации, а также передислокация на полигоны и в учебные центры.

Министерство обороны подчеркивает, что мероприятия проходят исключительно в учебных целях. Основная задача — отработка взаимодействия между подразделениями, совершенствование командирских навыков и повышение уровня боевой подготовки.

Передвижение военной техники будет осуществляться по утверждённым маршрутам с обязательным соблюдением всех мер безопасности.

Власти просят граждан сохранять спокойствие, проявить понимание и воздерживаться от распространения непроверенной информации, особенно в социальных сетях.