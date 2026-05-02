Казахстанца освободили в Польше: Токаев поблагодарил зарубежных лидеров за содействие
Гражданин Казахстана, ранее задержанный на территории Польша, был освобождён 28 апреля.
Сегодня 2026, 11:01
Сегодня 2026, 11:01Сегодня 2026, 11:01
Фото: Akorda.kz
Как отмечается, это стало возможным благодаря усилиям Президента Касым-Жомарта Токаева, который последовательно отстаивает защиту прав и интересов казахстанцев, в том числе за рубежом, передает BAQ.KZ.
Глава государства в ходе телефонного разговора поблагодарил Президента Беларуси Александра Лукашенко за конструктивное сотрудничество в разрешении ситуации.
Также была выражена признательность Президенту России Владимиру Путину за содействие в достижении взаимоприемлемого решения.
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев намерен направить письма благодарности Президенту Польши Каролю Навроцкому и Премьер-министру Дональду Туску за взвешенный подход польской стороны.
