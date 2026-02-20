Казахстанца приговорили к пожизненному сроку за жестокое убийство жены и сына
Мужчина убил жену и ребёнка на почве ревности.
Специализированный межрайонный суд по уголовным делам рассмотрел дело жителя села Аманкарагай, обвиняемого в убийстве двух человек, в том числе заведомо несовершеннолетнего сына, передаёт BAQ.KZ.
Суд установил, что 29 сентября 2025 года подсудимый, находясь дома ночью и испытывая ревность к супруге, вооружился ножом. По пути в комнату жены он случайно разбудил своего несовершеннолетнего сына, который пытался его остановить. В результате отец нанес мальчику несколько ударов ножом.
Потерпевшая проснулась и попыталась заступиться за сына, но также была атакована ножом. Оба — жена и сын подсудимого — скончались на месте от полученных ранений.
Государственный обвинитель просил назначить пожизненное лишение свободы, учитывая, что одним из погибших был несовершеннолетний сын подсудимого. Потерпевшая, мать и родственница погибших, просила суд о снисхождении к мужчине, несмотря на тяжесть преступления. Сам подсудимый частично признал вину, утверждая, что не намеревался убивать и действовал в состоянии шока.
Суд, оценив личность и степень общественной опасности деяния, назначил ему пожизненное лишение свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности.
