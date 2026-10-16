Казахстанцам будут приходить SMS о скринингах и прививках

Скоро номер 1414 будет сам напоминать казахстанцам, что пора пройти обследование, и сообщать о каждой сделанной прививке. С 19 октября SMS о скринингах начнут приходить жителям Акмолинской области, областей Абай и Улытау. А с 26 октября по всей стране будут сообщать о прививках, и если прививку на самом деле не делали, об этом можно будет пожаловаться ответным сообщением.

Напоминания о скринингах пока запускают в пилотном режиме. Система сама определит, кому пора пройти профилактическое обследование. Направлений шесть, среди них раннее выявление болезней сердца и сосудов, онкологии, сахарного диабета, нарушений мозгового кровообращения и вирусных гепатитов.

Получив SMS, человек может пойти в свою поликлинику и пройти обследование.

О прививках будут сообщать сразу после того, как их зарегистрируют в медицинской системе. В сообщении укажут вид прививки и дату. Если прививку делали ребенку, SMS придет его законному представителю.

Если в сообщении указана прививка, которой не было, нужно ответить на номер 1414. Информацию передадут на проверку в Комитет санитарно-эпидемиологического контроля.

Параллельно Минздрав расширяет цифровую идентификацию пациентов. Она подтверждает, что человек действительно получил медицинскую услугу. На 7 октября такую идентификацию прошли 73% из 135,9 млн зарегистрированных приемов.

Сейчас механизм охватывает 1 278 видов медицинских услуг. С 1 декабря к ним добавят еще 736 видов консультаций, диагностических исследований и процедур.

В Минздраве говорят, что новые сервисы должны сделать обследования доступнее, защитить права пациентов, сделать медицинские данные достовернее, а расходы на здравоохранение прозрачнее.