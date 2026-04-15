Долги в Казахстане могут списать без проверки доходов: кого это коснется
В Казахстане планируют упростить списание долгов. Также внедряют механизм проактивного банкротства.
В Казахстане часть граждан сможет списать просроченные кредиты без проверки доходов и наличия имущества. Об этом сообщила председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, передает корреспондент.
В настоящее время для списания долгов необходимо соответствовать двум критериям:
- доход не выше 2 минимальных заработных плат,
- отсутствие имущества.
Однако для граждан с просрочкой более пяти лет эти ограничения отменяются.
"Если просрочка составляет 5 лет и выше — эти 2 условия на него не распространяются. Он может спокойно обратиться, и ему спишут его задолженность без проверки, сколько у него доход и есть у него имущество или нет", — отметила глава АРРФР Мадина Абылкасымова.
Кроме того, в Казахстане внедряют механизм так называемого «проактивного банкротства». Он предполагает, что государственные органы сами будут находить потенциальных участников процедуры. В частности, Министерство финансов Республики Казахстан планирует рассылать уведомления гражданам.
«Проактивно будут направляться SMS с предложением пройти процедуру банкротства, поскольку не так много людей самостоятельно обращается по этому механизму», — отметила глава АРРФР.
Ожидается, что такие меры позволят снизить уровень проблемной задолженности и вовлечь больше граждан в процедуру банкротства.
