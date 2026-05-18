Казахстанцам начислили более 307 млрд тенге инвестиционного дохода - ЕНПФ

Инвестиционный доход пенсионных накоплений казахстанцев за первые три месяца 2026 года превысил 307 млрд тенге, передает BAQ.KZ.

Большую часть дохода обеспечил Нацбанк

Как сообщили в ЕНПФ, за январь–март 2026 года Национальный банк начислил 271,4 млрд тенге инвестиционного дохода по обязательным, профессиональным и добровольным пенсионным взносам.

Еще 34,1 млрд тенге составил доход по обязательным пенсионным взносам работодателя.

Частные управляющие инвестиционным портфелем за этот же период обеспечили доход в размере 1,56 млрд тенге.

"Инвестиционный доход формируется из разных источников: вознаграждений по ценным бумагам, валютной и рыночной переоценки финансовых инструментов и других операций", - говорится в сообщении.

Почему доходность меняется

В ЕНПФ пояснили, что размер инвестиционного дохода зависит от ситуации на финансовых рынках, колебаний валютных курсов, инфляции и стоимости ценных бумаг.

Одной из причин снижения доходности с начала года стала отрицательная валютная переоценка активов на фоне укрепления тенге к доллару - курс снизился с 505,53 до 478,77 тенге за доллар.

При этом в фонде подчеркивают, что краткосрочные колебания не отражают общую эффективность управления пенсионными активами.

Доходность пенсионной системы остается выше инфляции

С момента создания накопительной пенсионной системы в 1998 году инвестиционная доходность составила 1184,74%, тогда как инфляция за этот период достигла 970,03%.

По данным фонда, с 2014 года чистый инвестиционный доход, заработанный Национальным банком, составил 10,54 трлн тенге.

Сейчас доля инвестиционного дохода в общей структуре пенсионных накоплений граждан достигает 40,7%.

Казахстанцы могут выбрать частное управление

Вкладчики также имеют право передавать часть своих пенсионных накоплений в управление частным управляющим инвестиционным портфелем.

В ЕНПФ отмечают, что такие компании могут использовать более широкий набор инвестиционных инструментов для повышения доходности, однако уровень рисков при этом также выше.

Посмотреть начисленный инвестиционный доход казахстанцы могут в личном кабинете на сайте ЕНПФ или в мобильном приложении фонда.