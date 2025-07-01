В Казахстане налогоплательщикам напомнили о праве на применение налоговых вычетов по расходам на обучение, медицину, а также по выплатам процентов по ипотечным жилищным займам, передает BAQ.KZ.

Согласно Налоговому кодексу, физические лица вправе уменьшить свой налогооблагаемый доход за счёт так называемых прочих налоговых вычетов. К ним относятся:

Вычет на обучение — в пределах 118-кратного месячного расчетного показателя (МРП) за календарный год;

Вычет на медицину — также до 118 МРП в год;

Вычет по вознаграждениям по ипотечным займам — до 118 МРП за год.

Для получения этих вычетов граждане могут либо заранее заявить предполагаемую сумму вычетов своему работодателю, либо оформить их самостоятельно при подаче годовой декларации о доходах и имуществе.

Те, кто воспользуется правом на предварительные налоговые вычеты через работодателя, обязаны будут до 15 сентября 2026 года подать в налоговые органы декларацию за 2025 год и подтвердить свои расходы документально.

В противном случае может возникнуть необходимость доплаты налога за не подтвержденные вычеты.

В Комитете государственных доходов напоминают, что для получения вычетов на обучение, медицину или ипотеку необходимо собрать все подтверждающие документы за год: чеки, квитанции, договоры и другие официальные бумаги.

Налоговые органы также уточнили, что с 2025 года максимальная сумма предварительных прочих вычетов у налогового агента не должна превышать 282 МРП за год, либо 23,5 МРП в месяц, в зависимости от выбора налогоплательщика.