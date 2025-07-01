Казахстанцам напомнили о праве на налоговые вычеты за обучение, медицину и ипотеку
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В Казахстане налогоплательщикам напомнили о праве на применение налоговых вычетов по расходам на обучение, медицину, а также по выплатам процентов по ипотечным жилищным займам, передает BAQ.KZ.
Согласно Налоговому кодексу, физические лица вправе уменьшить свой налогооблагаемый доход за счёт так называемых прочих налоговых вычетов. К ним относятся:
- Вычет на обучение — в пределах 118-кратного месячного расчетного показателя (МРП) за календарный год;
- Вычет на медицину — также до 118 МРП в год;
- Вычет по вознаграждениям по ипотечным займам — до 118 МРП за год.
Для получения этих вычетов граждане могут либо заранее заявить предполагаемую сумму вычетов своему работодателю, либо оформить их самостоятельно при подаче годовой декларации о доходах и имуществе.
Те, кто воспользуется правом на предварительные налоговые вычеты через работодателя, обязаны будут до 15 сентября 2026 года подать в налоговые органы декларацию за 2025 год и подтвердить свои расходы документально.
В противном случае может возникнуть необходимость доплаты налога за не подтвержденные вычеты.
В Комитете государственных доходов напоминают, что для получения вычетов на обучение, медицину или ипотеку необходимо собрать все подтверждающие документы за год: чеки, квитанции, договоры и другие официальные бумаги.
Налоговые органы также уточнили, что с 2025 года максимальная сумма предварительных прочих вычетов у налогового агента не должна превышать 282 МРП за год, либо 23,5 МРП в месяц, в зависимости от выбора налогоплательщика.
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