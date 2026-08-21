Казахстанцам объяснили, как устроиться на работу в Южную Корею по системе EPS

Министерство труда и социальной защиты населения разъяснило порядок отбора казахстанцев для официального трудоустройства в Южной Корее в рамках системы Employment Permit System (EPS).

Практический отбор кандидатов начнется после открытия EPS-центра в Алматы. Там будут проводить экзамен на знание корейского языка EPS-TOPIK, оценивать профессиональные навыки кандидатов и организовывать обязательную подготовку перед выездом.

Претендовать на трудоустройство смогут граждане Казахстана в возрасте от 18 до 39 лет. При отборе также будут учитывать образование, опыт работы и профессиональные сертификаты.

Кандидат не должен иметь судимости, запрета на въезд или фактов депортации из Южной Кореи. Кроме того, не должно быть ограничений на выезд из Казахстана.

Одного знания корейского недостаточно

Отбор будет проходить по балльной системе. Помимо результатов экзамена EPS-TOPIK, значение будут иметь профессиональные навыки, образование, опыт и сертификаты.

Для включения в официальный список соискателей также потребуются действующий паспорт и прохождение медицинского обследования.

В профиле каждого кандидата будут указаны его квалификация, опыт, результаты тестирования и предпочтительные условия работы. Из сформированной базы южнокорейские работодатели смогут самостоятельно выбирать подходящих сотрудников.

В Минтруда особо подчеркнули: успешная сдача экзамена и попадание в список кандидатов еще не гарантируют получение работы. Окончательное решение принимает работодатель в Южной Корее.

Кроме того, количество трудоустроенных казахстанцев будет зависеть от квот, устанавливаемых корейской стороной.

До трех лет работы с возможностью продления

После выбора кандидата работодатель направит ему трудовой договор. До подписания человеку должны разъяснить условия труда, должностные обязанности и режим работы.

Затем работник должен пройти обязательную предвыездную подготовку в EPS-центре Алматы. После этого оформляется рабочая виза и осуществляется выезд в Южную Корею.

Срок работы по программе EPS может составлять до трех лет. В предусмотренных случаях его можно продлить еще максимум на один год и десять месяцев.

Для работников, которые завершили установленный срок работы и добровольно вернулись в Казахстан, предусмотрены более благоприятные условия для последующего возвращения в Южную Корею.

В Минтруда предупредили о посредниках

Ведомство отдельно призвало казахстанцев не обращаться к частным посредникам, обещающим гарантированное трудоустройство, ускоренный отбор или включение в список кандидатов за деньги.

Ни один посредник не может гарантировать рабочее место, поскольку окончательное решение о найме принимает южнокорейский работодатель.

Даты начала регистрации, порядок подачи документов и проведения EPS-TOPIK Министерство труда обещает опубликовать дополнительно.