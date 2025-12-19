Казахстанцам разъяснили, по какой причине пассажирам приходится ожидать на борту самолёта завершения противообледенительной обработки перед вылетом, передает BAQ.KZ.

В авиационной отрасли подчёркивают, что деайсинг является обязательной процедурой и напрямую связан с обеспечением безопасности полётов.

В зимний период риск обледенения воздушных судов значительно возрастает. Даже незначительный слой льда, снега или изморози на крыльях и других критически важных поверхностях может ухудшить аэродинамические характеристики самолёта, увеличить сопротивление воздуха и снизить подъёмную силу, что негативно влияет на его лётные свойства.

В связи с этим международные стандарты и национальные правила гражданской авиации предусматривают обязательную противообледенительную обработку. Она, как правило, проводится в один или два этапа и включает удаление льда, снега и загрязнений с поверхности воздушного судна, а также нанесение специальной жидкости, предотвращающей повторное образование льда в течение установленного времени.

В условиях активных осадков и низких температур возможны технологические задержки вылетов. Они связаны с необходимостью выполнить обработку в подходящих погодных условиях, чтобы обеспечить её эффективность на всём этапе руления и до момента взлёта. В авиационной сфере подчёркивают, что такие задержки являются частью обязательных процедур и направлены исключительно на безопасность пассажиров и экипажа.

Отдельно отмечается, что противообледенительная обработка начинается уже после завершения посадки пассажиров и закрытия всех дверей самолёта. Это связано с ограниченным сроком защитного действия используемых жидкостей. Чтобы обеспечить их максимальную эффективность, обработка должна проводиться как можно ближе ко времени вылёта.

После закрытия дверей воздушное судно либо остаётся на стоянке, либо буксируется на специальную площадку для выполнения процедуры. В зависимости от погодных условий обработка может начаться сразу или после краткого ожидания. Такие действия предусмотрены технологическими регламентами и международными требованиями, соблюдение которых является обязательным для авиакомпаний и аэропортов.

В авиационных службах подчёркивают, что ожидание на борту перед вылетом — это не формальность, а необходимая мера, позволяющая обеспечить безопасное выполнение полёта в сложных погодных условиях.