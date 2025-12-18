Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Государства Катар о регулировании трудоустройства казахстанских граждан официально вступило в силу. Об этом свидетельствует письменное уведомление МИД Катара, направленное казахстанской стороне по дипломатическим каналам, передаёт BAQ.KZ.

Документ был подписан 14 февраля 2024 года в ходе официального визита Главы государства в Доху.

В 2025 году закон о ратификации соглашения был одобрен обеими палатами Парламента РК: 10 сентября – Мажилисом и 9 октября – Сенатом. 20 октября закон подписал Президент Казахстана.

Соглашение направлено на создание безопасных, прозрачных и законных условий трудоустройства граждан Казахстана в Катаре, а также на обеспечение их правовой и социальной защиты. Документ закрепляет порядок обмена заявками на подбор специалистов, процедуры проверки квалификации работников и условия заключения трудовых договоров.

Согласно соглашению, казахстанским работникам гарантируются социальные и трудовые права на основе типового трудового договора. В их числе – оплата перелета, проживания и медицинского обслуживания, четко определенные условия труда, отпуска и вознаграждения, а также защита интересов при досрочном расторжении контракта.

Для контроля за исполнением соглашения будет создан совместный комитет с участием представителей Министерства труда и социальной защиты населения РК и Министерства труда Государства Катар. Все вакансии катарских работодателей будут размещаться на портале migration.enbek.kz, что обеспечит официальный и прозрачный доступ граждан Казахстана к зарубежному рынку труда.

В Министерстве труда и социальной защиты населения РК также сообщили, что ведется работа по заключению аналогичных соглашений и меморандумов с Республикой Корея, Саудовской Аравией, ОАЭ, Словакией, Японией, Швецией, Италией, Норвегией, Польшей, Чехией, Румынией и Финляндией.

По итогам девяти месяцев 2025 года за рубежом с целью трудовой деятельности находились 156,7 тыс. граждан Казахстана. Наибольшее число казахстанцев работают в Российской Федерации – 128,8 тыс. человек, Республике Корея – 15,2 тыс., Польше – 2,6 тыс. и Великобритании – 1,4 тыс.