  • 4 Июня, 00:39
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Казахстанцам предложили отказаться от машин ради экологии

В Казахстане пройдёт экологический челлендж в рамках акции "Таза Қазақстан".

Сегодня, 00:05
АВТОР
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Unsplash Сегодня, 00:05
Сегодня, 00:05
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Фото: Unsplash

4 июня 2025 года в Казахстане стартует новый экочеллендж под названием "Один день без автомобиля". Инициатива проводится в рамках национальной экологической кампании "Таза Қазақстан" и направлена на популяризацию экологичного образа жизни, снижение вредных выбросов и укрепление культуры осознанного потребления, передает BAQ.KZ.

Организаторы призывают граждан на один день отказаться от использования личного транспорта и по возможности полностью исключить любые моторизированные средства передвижения. Вместо этого предлагаются экологичные альтернативы: велосипед, общественный транспорт, пешие прогулки или электросамокаты.

Как присоединиться:

  • Проживите день без автомобиля 4 июня

  • Сделайте фото или видео своего участия

  • Опубликуйте в соцсетях с хэштегами #ТазаҚазақстан и #АвтокөліксізКүн

  • Отметьте трёх друзей и передайте им эстафету

Организаторы подчёркивают, что даже один день экологичного выбора может стать вкладом в улучшение качества воздуха, снижение городского шума и формирование новых привычек в пользу здоровья и планеты.

"Давайте вместе сделаем шаг к чистому будущему. Экология — это не про жертвы, а про осознанность. Даже простая прогулка вместо поездки на машине — уже действие", — говорится в обращении организаторов.

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