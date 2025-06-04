Казахстанцам предложили отказаться от машин ради экологии
В Казахстане пройдёт экологический челлендж в рамках акции "Таза Қазақстан".
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
4 июня 2025 года в Казахстане стартует новый экочеллендж под названием "Один день без автомобиля". Инициатива проводится в рамках национальной экологической кампании "Таза Қазақстан" и направлена на популяризацию экологичного образа жизни, снижение вредных выбросов и укрепление культуры осознанного потребления, передает BAQ.KZ.
Организаторы призывают граждан на один день отказаться от использования личного транспорта и по возможности полностью исключить любые моторизированные средства передвижения. Вместо этого предлагаются экологичные альтернативы: велосипед, общественный транспорт, пешие прогулки или электросамокаты.
Как присоединиться:
-
Проживите день без автомобиля 4 июня
-
Сделайте фото или видео своего участия
-
Опубликуйте в соцсетях с хэштегами #ТазаҚазақстан и #АвтокөліксізКүн
-
Отметьте трёх друзей и передайте им эстафету
Организаторы подчёркивают, что даже один день экологичного выбора может стать вкладом в улучшение качества воздуха, снижение городского шума и формирование новых привычек в пользу здоровья и планеты.
"Давайте вместе сделаем шаг к чистому будущему. Экология — это не про жертвы, а про осознанность. Даже простая прогулка вместо поездки на машине — уже действие", — говорится в обращении организаторов.
Самое читаемое