4 июня 2025 года в Казахстане стартует новый экочеллендж под названием "Один день без автомобиля". Инициатива проводится в рамках национальной экологической кампании "Таза Қазақстан" и направлена на популяризацию экологичного образа жизни, снижение вредных выбросов и укрепление культуры осознанного потребления, передает BAQ.KZ.

Организаторы призывают граждан на один день отказаться от использования личного транспорта и по возможности полностью исключить любые моторизированные средства передвижения. Вместо этого предлагаются экологичные альтернативы: велосипед, общественный транспорт, пешие прогулки или электросамокаты.

Как присоединиться:

Проживите день без автомобиля 4 июня

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Организаторы подчёркивают, что даже один день экологичного выбора может стать вкладом в улучшение качества воздуха, снижение городского шума и формирование новых привычек в пользу здоровья и планеты.