Квота на льготный ввоз электромобилей в Казахстан в 2025 году полностью исчерпана. Теперь все электротранспортные средства будут оформляться на общих основаниях — с уплатой всех установленных таможенных платежей и налогов, передает BAQ.KZ.

Согласно Решению Комиссии Таможенного союза № 130 от 27 ноября 2009 года, электромобили, классифицируемые по коду 8703 80 000 2 ТН ВЭД ЕАЭС, освобождаются от уплаты ввозной таможенной пошлины, однако такое освобождение действует в пределах установленной квоты. На 2025 год она составляла 15 000 единиц. По состоянию на 14 октября лимит был полностью выбран.

Теперь при ввозе электромобилей применяются стандартные ставки:

по обязательствам Казахстана перед ВТО: таможенный сбор — 6 МРП, НДС — 12%. Этот вариант доступен только для автомобилей, включённых в перечень изъятий, утверждённый Советом ЕЭК, и реализуемых исключительно внутри страны.

по Единому таможенному тарифу ЕАЭС: таможенный сбор — 6 МРП, ввозная пошлина — 15% от стоимости, НДС — 12%.

Также допускается оформление через пассажирскую таможенную декларацию (ПТД) с применением совокупного платежа — 27% от таможенной стоимости электромобиля.