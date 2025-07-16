Казахстанцам рассказали, как пить воду из-под крана
Сливать не нужно.
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Воду из-под крана можно пить без предварительного слива — об этом заявил директор Департамента водосберегающих технологий МВРИ РК Берикбол Мандибаев. Распространённое мнение о необходимости открывать кран на несколько минут перед употреблением — необоснованно и ведёт к напрасной трате ресурсов, передает BAQ.KZ.
"Для питья воды предварительно сливать воду не нужно. Это лишняя трата водных ресурсов. Министерство, напротив, призывает использовать воду как можно бережнее", — пояснил представитель ведомства.
Предварительный слив воды необходим только в рамках санитарно-эпидемиологических исследований. При этом даже там подход зависит от цели:
- для оценки микробиологии — 10 минут и стерильность крана,
- для химии — 2–3 минуты,
- при оценке влияния труб — слив не требуется вовсе.
Министерство также разработало методические рекомендации, которые помогут казахстанцам экономить до 35 тысяч литров воды в год. Речь идёт об установке сенсорных смесителей, аэраторов, использовании машин при полной загрузке, устранении утечек и других простых шагах.
Эти материалы будут размещены в общественных местах по всей стране.
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