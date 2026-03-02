Граждане Казахстана, которые 15 марта в день референдума по проекту новой Конституции будут находиться не по месту своей регистрации, смогут проголосовать на другом участке. Для этого необходимо заранее получить открепительное удостоверение, об этом напомнили в Центральной комиссия референдума, передает BAQ.kz.

В ЦКР отметили, что сделать это нужно до 18:00 часов 14 марта 2026 года, обратившись с письменным заявлением в свою участковую комиссию. При себе необходимо иметь удостоверение личности. После этого комиссия выдаст открепительное удостоверение, которое позволит проголосовать по месту фактического пребывания.

Получить документ можно не только лично, но и через представителя. В этом случае потребуется доверенность, однако нотариально заверять её не нужно.

Важно учитывать, что в случае утери открепительное удостоверение не восстанавливается, и повторно его получить невозможно.

Также открепительное удостоверение не выдаётся гражданам, которые хотят проголосовать на другом участке в пределах одного и того же населённого пункта.

В день голосования необходимо прийти на удобный участок по месту пребывания и предъявить открепительное удостоверение. После этого избирателя включат в список, и он сможет проголосовать, говорится в сообщении ЦКР.