Агентство по регулированию и развитию финансового рынка РК сообщает, что с 30 сентября вступает в силу новый механизм защиты прав потребителей финансовых услуг - период "охлаждения" при выдаче потребительских беззалоговых онлайн-займов, передает BAQ.KZ.

Цель нововведения - дать заемщику время на обдуманное решение, снизив риск поспешного заключения договора или вовлечения в мошеннические схемы.

Согласно закону "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам развития финансового рынка, защиты прав потребителей финансовых услуг, связи и исключения излишней законодательной регламентации", подписанному Президентом 30 июня 2025 года, порядок "охлаждения" будет следующим:

8 часов после заключения договора при сумме займа от 150 МРП (589 800 тенге) до 255 МРП (1 002 660 тенге);

24 часа при сумме займа свыше 255 МРП (1 002 660 тенге) и микрокредита свыше 75 МРП (294 900 тенге).

Деньги заемщику будут перечисляться только после согласия на выдачу кредита по истечении периода охлаждения. Если заемщик откажется от займа, договор аннулируется, а средства не перечисляются.

Период охлаждения не распространяется на товарные кредиты, внутреннее рефинансирование и займы в рамках лимита по платежной карте (до 150 МРП). При необходимости срочного займа граждане могут оформить кредит напрямую в отделении банка или МФО без ожидания.

Банки и микрофинансовые организации обязаны соблюдать период охлаждения даже при выдаче нескольких кредитов в течение одного дня, если их общая сумма превышает установленные лимиты.