В Казахстане продолжает дорожать общественное питание — в июне казахстанцам вновь пришлось тратить больше на посещение кафе, столовых и ресторанов, передает BAQ.KZ со ссылкой на Finprom.

По данным Бюро национальной статистики, за месяц стоимость услуг в этой сфере выросла на 1,6%, а в годовом выражении — сразу на 13,2%. Особенно заметно подорожали обеды в столовых — на 2,2% за июнь и на 16,9% по сравнению с прошлым годом. Рестораны прибавили в цене 2,1% за месяц, а фастфуд — 1,7%.

Сильнее всего рост цен ощутили жители Астаны, где услуги общепита за месяц подорожали на 4,3%. Почти такой же скачок зафиксирован в Мангистауской области — плюс 4,1%, третьей по темпам роста стала Улытауская область с показателем 3,1%. В то же время в семи регионах страны цены не изменились вовсе. Самый скромный рост — всего 0,1% — наблюдался в Северо-Казахстанской области.

В годовом выражении лидером по росту цен стала Карагандинская область, где услуги общепита подорожали сразу на 23%. На втором месте — Мангистауская область с ростом на 21,6%, на третьем — Западно-Казахстанская область с увеличением в 20%.

На фоне внутреннего удорожания аналитики сравнили казахстанские цены с другими странами СНГ. Так, комбо-набор McMeal в McDonald's обходится казахстанцам в среднем в 6,07 доллара США. Обед на двоих в ресторане средней категории стоит около 27,61 доллара, а трапеза в недорогом ресторане — 7,36 доллара. Эти показатели ставят Казахстан на пятое место по стоимости недорогого питания и на третье — по цене обеда в ресторанах среднего уровня среди стран СНГ. Самые доступные цены в регионе — в Узбекистане и Таджикистане, а самые дорогие — в Армении.

Тем временем расходы казахстанцев на кафе и рестораны растут. В первом квартале 2025 года средние траты на посещение заведений общественного питания составили 8,1 тысячи тенге, что на 13,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Самые высокие расходы зафиксированы в Кызылординской области — 18,5 тысячи тенге в месяц на семью, тогда как в 2024 году этот показатель составлял 14,5 тысячи. На втором месте оказалась Астана с тем же уровнем трат — 18,5 тысячи, на третьем — Алматы (12,6 тыс. тг).

Меньше всего на общепит тратят жители Мангистауской, Северо-Казахстанской и Западно-Казахстанской областей. При этом аналитики подчёркивают: приведённые суммы — это усреднённые значения, рассчитанные по методологии БНС. Реальные индивидуальные траты могут отличаться, однако динамика чётко указывает на продолжающийся рост цен в сфере общественного питания.