Антикоррупционная служба системно продолжает работу по укреплению законности и пресечению коррупционных правонарушений. В рамках недели "Закон и порядок" особое внимание было уделено роли граждан в этом процессе, передает BAQ.KZ.

Одним из действенных инструментов стало поощрение казахстанцев, сообщающих о фактах коррупции. За первое полугодие 2025 года территориальными департаментами Антикоррупционного агентства было поощрено 41 лицо. Общая сумма выплаченного вознаграждения составила 19,9 миллиона тенге. Среди них — 19 государственных служащих, награждённых почётными грамотами.

Согласно законодательству, за достоверное сообщение о коррупции можно получить до 10% от ущерба, но не более 4 тысяч МРП — это почти 15,7 млн тенге. При этом гарантируется полная конфиденциальность и государственная защита: информаторы не могут быть уволены или переведены без согласования с антикоррупционной службой.

Больше всего поощрений выдано в городах Астана, Алматы и Жамбылской области. При этом значительную часть информации передают и сами госслужащие.

Антикоррупционная служба напоминает, что обо всех фактах коррупции можно сообщить анонимно по номеру 1424, через WhatsApp 8 777 000 14 24 или Telegram-бот. Граждан призывают не оставаться равнодушными и вносить вклад в формирование справедливого и честного общества.