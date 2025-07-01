В Казахстане усиливается контроль за чистотой вдоль республиканских автодорог. За выброс мусора в неустановленных местах теперь грозит административная ответственность и штрафы, передает BAQ.KZ.
Дорожные службы ежедневно убирают с обочин тонны отходов. Основная причина такого объёма мусора – халатное отношение граждан к окружающей среде. Водители и пассажиры нередко выбрасывают окурки, пластиковые бутылки, упаковки и даже пищевые отходы прямо из окон автомобилей. Некоторые привозят мусор из дома и оставляют его вдоль трасс.
"Эти действия наносят серьёзный ущерб природе, создают угрозу для степных экосистем и демонстрируют неуважение к труду дорожников", – отмечают в "КазАвтоЖоле".
В подтверждение нарушений дорожники публикуют видеозаписи с фактами выброса мусора. Все выявленные случаи передаются в уполномоченные органы для привлечения виновных к ответственности.
В Министерстве внутренних дел напоминают: за загрязнение окружающей среды предусмотрены штрафы в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях.
Власти призывают граждан проявлять ответственность, соблюдать чистоту и уважать природу Казахстана.