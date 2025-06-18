С начала текущего года в Казахстане активизировалась масштабная просветительская работа по обучению населения правилам поведения в чрезвычайных ситуациях, передает BAQ.KZ. Более 950 сотрудников центральных и местных органов власти прошли подготовку в Национальном центре гражданской защиты, еще около 4 тысяч человек и 600 волонтеров - на базе территориальных подразделений МЧС.

Обучающие мероприятия проходят в рамках системной государственной политики в сфере гражданской обороны и безопасности. Особое внимание было уделено Всемирному дню гражданской обороны: в регионах прошли десятки креативных и имиджевых акций, направленных на повышение уровня готовности населения к действиям в экстренных условиях. По мнению специалистов, нестандартный подход позволил более эффективно донести жизненно важную информацию до широкого круга граждан.

Знаковым событием стала республиканская акция "Балалардың қауіпсіздігі – басты назарда", приуроченная ко Дню защиты детей. Во всех регионах страны были проведены интерактивные уроки, викторины, конкурсы, выставки спасательной техники и показательные выступления. В мероприятиях участвовали тысячи детей и их родителей, педагоги, волонтеры и представители неправительственных организаций.

Особое внимание уделяется работе с "Юными министрами по чрезвычайным ситуациям" из школьных парламентов. Через игровые и практические форматы школьники обучаются основам безопасности жизнедеятельности, моделируют реальные сценарии поведения при пожарах, наводнениях, землетрясениях и других ЧС.

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК отмечают: интерес к вопросам безопасности среди граждан стремительно растет. Инициативы МЧС становятся не просто профилактическими мерами, а важной частью общественного диалога о культуре безопасности и внимательного отношения к жизни.