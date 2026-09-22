Казахстанцев предупредили о фейковых сайтах для инвестиций

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка предупредило казахстанцев о мошенниках, которые создают поддельные инвестиционные платформы и обещают быстрый и высокий заработок.

Злоумышленники создают сайты, внешне похожие на официальные ресурсы банков, финансовых и инвестиционных компаний. Рекламу таких платформ чаще всего распространяют через социальные сети.

Чтобы вызвать доверие, мошенники могут размещать поддельные отзывы якобы успешных инвесторов, а также использовать фото и видео известных людей. В некоторых случаях такой контент создается или изменяется с помощью искусственного интеллекта.

Главная цель схемы – убедить человека перейти на поддельный сайт, внести деньги либо передать персональные и банковские данные.

Как понять, что перед вами мошенники

В Агентстве советуют насторожиться, если пользователю обещают гарантированный или слишком высокий доход за короткий срок, торопят с переводом денег или предлагают установить приложение не из App Store или Google Play.

Еще один тревожный признак – просьба предоставить данные банковской карты, пароль, код из SMS или другую конфиденциальную информацию.

Стоит проверить и адрес сайта. Если реклама якобы от известного банка или инвестиционной компании ведет на сторонний ресурс, переводить деньги не следует.

Что проверить перед переводом денег

Перед инвестированием казахстанцам рекомендуют убедиться, что организация имеет необходимую лицензию. Проверить это можно через официальный ресурс Агентства по регулированию и развитию финансового рынка.

Также не стоит переходить на инвестиционные платформы непосредственно по ссылкам из рекламы и подозрительных сообщений. Безопаснее самостоятельно найти официальный сайт компании и проверить, действительно ли она предлагает такой продукт.

В Агентстве напомнили, что инвестиции всегда связаны с риском, поэтому обещание гарантированной высокой прибыли за короткий срок должно стать поводом для дополнительной проверки.

Если надежность платформы вызывает сомнения, специалисты рекомендуют не переводить деньги, не устанавливать предлагаемые приложения и не передавать свои данные до проверки информации.