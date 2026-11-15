Казахстанцев предупредили о мошеннических схемах с SIM-картами и WhatsApp

Министерство внутренних дел Казахстана предупредило об опасности предложений легкого заработка, связанных с регистрацией SIM-карт и созданием аккаунтов в WhatsApp для посторонних лиц. Такие действия могут привести к вовлечению граждан в мошеннические схемы.

Как сообщили в МВД, злоумышленники предлагают подросткам и молодым людям приобрести SIM-карты, оформить их на свое имя, зарегистрировать WhatsApp-аккаунты, а затем передать коды подтверждения и данные для входа. За выполнение этих действий обещают денежное вознаграждение.

В дальнейшем оформленные таким образом номера и аккаунты могут использоваться для обмана граждан, хищения денег, распространения вредоносных ссылок и создания фейковых профилей.

При этом правовые последствия могут затронуть и тех, на чье имя зарегистрированы SIM-карты и аккаунты. Их персональные данные могут фигурировать в материалах, связанных с противоправной деятельностью.

В МВД призвали граждан не соглашаться на подобные предложения, не оформлять SIM-карты для незнакомых людей и не передавать третьим лицам коды подтверждения или доступ к своим мессенджерам.

Особое внимание на эту проблему ведомство рекомендует обратить родителям. Подросткам важно объяснять, что обещание легкого заработка может оказаться способом вовлечения в противоправную деятельность.