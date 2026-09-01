Казахстанцев предупредили о мошеннических сообщениях о «продлении брака» в Kaspi

В Казахстане распространяются мошеннические сообщения о якобы необходимости «продлить срок регистрации брака». В Министерстве юстиции предупредили граждан, что брак регистрируется один раз и срока действия не имеет, передает BAQ.KZ.

Как сообщил официальный представитель Минюста Талгат Уали, недостоверная информация распространяется в социальных сетях через приложения банков второго уровня.

В сообщениях граждан пытаются убедить в необходимости «продления» регистрации брака. В ведомстве подчеркнули, что казахстанское законодательство такой процедуры не предусматривает.

– В соответствии с брачно-семейным законодательством брак регистрируется один раз и не имеет установленного срока действия. В связи с этим продление брака не требуется, – сообщили в Министерстве юстиции.

В ведомстве пояснили, что прекратить брак можно путем его расторжения по заявлению одного или обоих супругов, а также в других предусмотренных законодательством случаях.

Расторжение брака проводится через регистрирующий орган либо в судебном порядке. В первом случае брак считается прекращенным со дня государственной регистрации расторжения, во втором – со дня вступления решения суда в законную силу.

Казахстанцев призвали не переходить по ссылкам из сообщений о необходимости «продлить брак» и не передавать персональные данные третьим лицам.

– Призываем граждан не доверять подобным сообщениям, не переходить по содержащимся в них ссылкам и не предоставлять персональные данные третьим лицам, – предупредили в Минюсте.

Для проверки подобной информации гражданам рекомендуют пользоваться официальными источниками.