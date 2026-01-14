В Казахстане участились случаи мошенничества под предлогом аренды жилья. Жертвами аферистов чаще всего становятся жители, ищущие квартиру через социальные сети, мессенджеры и сайты объявлений, передает BAQ.KZ.

Мошенники представляются владельцами квартиры или риелторами и требуют предоплату за жильё, которое либо не существует, либо принадлежит другому человеку. После перевода денег связь с ними обрывается.

Специалисты дают рекомендации, чтобы не стать жертвой мошенников:

Никогда не переводите деньги заранее, пока не убедились лично в наличии квартиры.

Проверяйте документы, подтверждающие право собственности.

Заключайте письменный договор аренды.

Будьте внимательны к объявлениям с формулировками: "сдается срочно", "дешево", "владелец отсутствует" или "если не оплатите сразу, квартиру заберет другой".

Эксперты призывают граждан оставаться бдительными и проверять любую информацию перед совершением платежей, чтобы не попасться на уловки мошенников.