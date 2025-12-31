Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан напомнил о мерах профилактики при планировании поездок в эндемичные страны, передает BAQ.KZ.

В ведомстве призывают заранее изучать эпидемиологическую ситуацию в регионе, оценивать возможные риски заражения и принимать необходимые меры предосторожности.

В сообщении отмечается, что во время поездок следует использовать только безопасную воду, отдавая предпочтение кипячёной или бутилированной. Особое внимание рекомендуется уделять соблюдению личной гигиены, в том числе тщательно мыть руки с мылом перед приёмом пищи.

Также в комитете советуют употреблять исключительно полностью термически обработанные продукты и избегать сырых овощей, фруктов и морепродуктов. При выборе питания вне дома рекомендуется с осторожностью относиться к уличной еде и отдавать предпочтение проверенным ресторанам и кафе.

Отдельно подчёркивается необходимость избегать контакта с животными, включая домашних и бездомных. В случае ухудшения самочувствия и появления таких симптомов, как диарея, рвота или слабость, гражданам рекомендуют незамедлительно обращаться за медицинской помощью.

В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля подчёркивают, что соблюдение этих рекомендаций позволяет существенно снизить риски для здоровья во время поездок за рубеж.