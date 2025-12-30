В период новогодних каникул, с 30 декабря по 4 января, в Казахстане прогнозируется переменчивая и неблагоприятная погода. В разных регионах ожидаются снегопады, метели, туманы, гололёд и резкие колебания температуры, что может существенно осложнить безопасность на дороге, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта РК.

Наиболее сложные условия прогнозируются в северных, центральных и западных областях страны. Здесь возможны снежные заносы, ухудшение видимости и образование ледяной корки на проезжей части. В южных регионах синоптики предупреждают о дождях и мокром снеге, а также о гололёде в ночные и утренние часы.

Дорожные службы в праздничные дни будут работать в усиленном режиме. На республиканских трассах задействуют более 1700 единиц спецтехники и около 2500 специалистов. Мониторинг ситуации ведётся круглосуточно, назначены ответственные дежурные.

Для информирования населения продолжает работу круглосуточный колл-центр 1403, где можно узнать о состоянии дорог, действующих ограничениях движения и при необходимости обратиться за помощью.

Автомобилистам рекомендуют заранее планировать поездки, учитывать погодные условия и перед выездом уточнять информацию о трассах. В случае ухудшения погоды также советуют рассмотреть альтернативные виды транспорта, включая железнодорожный.

Водителей призывают строго соблюдать скоростной режим, держать безопасную дистанцию и проявлять максимальную внимательность на дорогах. Безопасность граждан остаётся приоритетной задачей.