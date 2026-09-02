Казахстанцев пригласили на первый республиканский марафон чтения с денежными призами

В Казахстане стартовала регистрация на первый республиканский марафон «Читающая нация». Проект пройдет с сентября 2026 года по апрель 2027-го и объединит участников из всех регионов страны.

Марафон будет проходить в двух языковых лигах — казахской и русской. Для участников предусмотрено семь направлений: школьники 6–10 классов, студенты колледжей и вузов, педагоги, семейные команды, государственные служащие, а также отдельная категория для всех желающих без ограничений по возрасту и профессии.

Каждому участнику предстоит прочитать 15 книг из специально сформированного фонда, который включает 330 произведений — по 165 на казахском и русском языках.

В список вошли произведения казахстанских авторов, мировая классика, современные книги, произведения из перечня «100 книг», сформированного по итогам общенационального голосования, а также книги лауреатов Нобелевской премии по литературе.

С сентября по март участники будут читать книги и публиковать краткие отзывы в личном кабинете. В марте–апреле 2027 года пройдут финальное тестирование и интеллектуальные квизы.

Сколько получат победители

Победителям региональных этапов предусмотрены денежные премии:

1-е место — 600 тыс. тенге;

2-е место — 450 тыс. тенге;

3-е место — 300 тыс. тенге.

Все финалисты также получат дипломы и электронные сертификаты.

«Сегодня мы открываем регистрацию на первый республиканский марафон “Читающая нация” и тем самым даем старт большому общенациональному движению, которое объединит людей разных возрастов, профессий и интересов вокруг книги», — отметил председатель общественного фонда «Кітап оқитын ұлт – Читающая нация» Бакытжан Турлыбеков.

Проект реализуется при поддержке Министерства культуры и информации. К нему также присоединились Союз писателей Казахстана, Фонд развития креативных индустрий, платформы KITAP и «Яндекс Книги».