С 22 по 23 мая 2025 года в Казахстане состоится Республиканское командно-штабное учение "Өрт-2025", направленное на повышение уровня готовности органов управления, сил и средств территориальной подсистемы гражданской защиты к действиям при возникновении природных пожаров, передает BAQ.KZ. Мероприятие охватит все регионы страны, включая участие МЧС России для отработки взаимодействия по тушению природных пожаров на трансграничной территории.

Учение будет координироваться Республиканским штабом, который разместится в Павлодарской области. Главной целью учений является улучшение взаимодействия между различными службами и повышения эффективности системы предупреждения и реагирования на возможные природные катастрофы.

Особое внимание будет уделено проверке системы оповещения населения. Так, 22 мая 2025 года в 09:00 по всей стране будет произведен запуск всех звуковых электросирен по сигналу "Внимание всем!". Организаторы предупреждают граждан о необходимости сохранять спокойствие и не поддаваться панике или слухам. Этот тест направлен на проверку работоспособности системы оповещения на всех уровнях и не связан с реальной угрозой.

Силы и средства для тушения пожаров, задействованные в учении, будут работать в тесном взаимодействии с российскими коллегами, что позволит отработать совместные действия по ликвидации крупных природных пожаров, которые могут затронуть оба государства.

Организаторы призывают граждан к ответственному отношению к тестированию системы и уверены, что "Өрт-2025" станет важным шагом на пути повышения безопасности и готовности к возможным чрезвычайным ситуациям.