Казахстанцев ждёт жара и пыль: прогноз погоды на 21 июля
В отдельных регионах возможны пыльные бури, а местами — грозы с кратковременными осадками.
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Понедельник в Казахстане начнётся с раскалённого асфальта: почти вся страна окажется под влиянием знойной и сухой погоды, передает BAQ.KZ со ссылкой на Казгидромет. По данным синоптиков, в Астане ожидается переменная облачность и сухая погода. Днём воздух прогреется до +29 °C, ночью — около +11…+13 °C, при ветре до 10 м/с.
Алматы встретит жителей безоблачным небом и температурой до +36 °C днём. Ночью — около +21…+23 °C, ветер слабый.
В Шымкенте ожидается по-настоящему жаркий день: от +38 до +40 °C. Порывы ветра могут достигать 20 м/с.
На побережье Каспия, в Актау, будет малооблачно, сухо и ветрено: днём до +37 °C, ночью — около +25…+27 °C.
В Атырау синоптики прогнозируют палящее солнце и температуру до +39 °C. Ночью — до +28 °C, ветер усилится в дневные часы.
Жезказган, Караганда, Костанай, Кокшетау и Павлодар проведут день под переменной облачностью. Осадков не ожидается, максимальная температура днём — от +28 до +35 °C.
На востоке страны — в Семее и Усть-Каменогорске — сохранится умеренное тепло: около +28 °C днём и +10…+12 °C ночью. Осадков не прогнозируется.
В южных регионах — в Таразе, Туркестане и Талдыкоргане — жара достигнет +41 °C. В Туркестане возможна пыльная буря и усиление ветра до 20 м/с.
Петропавловск станет исключением: днём там прохладнее — до +23 °C. Возможны осадки, грозы и даже туман в ночные часы.
На западе, в Уральске, не обойдётся без дождя и грозы. Температура воздуха составит +33…+35 °C.
Согласно прогнозу, во многих регионах сохраняется повышенный уровень пожароопасности.
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