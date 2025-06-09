Казахстанцы блестяще выступили на чемпионате Азии по спортивной гимнастике
Гимнасты Казахстана завоевали 7 медалей на чемпионате Азии в Корее.
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В южнокорейском городе Чечхон завершился чемпионат Азии по спортивной гимнастике среди мужчин и юниоров. Сборная Казахстана достойно представила страну, завоевав семь медалей: 3 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые, передает BAQ.KZ.
Главной звездой турнира стал Нариман Курбанов — серебряный призёр Олимпиады в Париже уверенно выиграл финал в упражнении на коне, показав одну из самых сложных комбинаций в мире и получив 14.933 балла.
Среди юниоров отличились:
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Роман Хегай — золотая медаль в упражнении на коне (13.800 балла),
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Нуртан Ыдрысов — первое место на параллельных брусьях (13.933 балла) и серебро в той же дисциплине, что и Курбанов — на коне.
Также серебряную медаль в вольных упражнениях завоевал бронзовый призёр чемпионата мира Милад Карими, а в командном многоборье и мужская, и юниорская сборные Казахстана заняли третьи места.
В соревнованиях приняли участие гимнасты из 24 стран Азии. Женская часть турнира стартует 12 июня.
Для справки: на предыдущем чемпионате Азии в Ташкенте казахстанцы завоевали 9 медалей (3 золота, 4 серебра и 2 бронзы), заняв третье место в общекомандном зачёте после Китая и Филиппин.
В апреле Милад Карими завоевал второе "золото" на этапе Кубка мира в Каире.