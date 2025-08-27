С 1 октября 2025 года граждане Казахстана младше 21 года не смогут самостоятельно летать в Шарм-эль-Шейх. Поездки станут возможны только в сопровождении родителей или ближайших родственников, передает BAQ.KZ.

Как сообщает пресс-служба авиакомпании Fly Arystan, для поездки с дедушкой, бабушкой, братом или сестрой старше 21 года потребуется нотариально удостоверенная доверенность. Документ может быть составлен на русском языке. При себе необходимо иметь паспорт и свидетельство о рождении.

Авиакомпания уточнила, что для большинства туристов, отдыхающих в Египте в составе турпакета с проживанием в отеле и чартерным рейсом Fly Arystan, правила останутся прежними — виза не требуется.

Таким образом, новые ограничения коснутся в первую очередь молодых казахстанцев, планирующих самостоятельные поездки в Египет.