Казахстанцы до 21 года не смогут летать в Шарм-эль-Шейх без взрослых
Fly Arystan вводит новые правила для молодых туристов в Египет.
С 1 октября 2025 года граждане Казахстана младше 21 года не смогут самостоятельно летать в Шарм-эль-Шейх. Поездки станут возможны только в сопровождении родителей или ближайших родственников, передает BAQ.KZ.
Как сообщает пресс-служба авиакомпании Fly Arystan, для поездки с дедушкой, бабушкой, братом или сестрой старше 21 года потребуется нотариально удостоверенная доверенность. Документ может быть составлен на русском языке. При себе необходимо иметь паспорт и свидетельство о рождении.
Авиакомпания уточнила, что для большинства туристов, отдыхающих в Египте в составе турпакета с проживанием в отеле и чартерным рейсом Fly Arystan, правила останутся прежними — виза не требуется.
Таким образом, новые ограничения коснутся в первую очередь молодых казахстанцев, планирующих самостоятельные поездки в Египет.
