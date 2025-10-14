В Казахстане большинство молодых людей в целом положительно оценивают качество образования, однако значительная часть респондентов указывает на системные проблемы, передает BAQ.KZ со ссылкой на Energyprom.

Согласно аналитическому докладу "Молодёжь Казахстана", в 2024 году 76,2% опрошенных заявили, что удовлетворены полученным или получаемым образованием. Из них 26,3% полностью довольны, а 49,9% — скорее удовлетворены. В то же время 20,2% выразили неудовлетворённость: 14,4% — скорее не удовлетворены, а 5,8% — полностью.

Оценка производилась по шкале от 1 до 5 баллов, где 1 — очень плохо, 5 — отлично. Высокие оценки (4 и 5) интерпретировались как удовлетворённость, низкие (1 и 2) — как неудовлетворённость. Особенно высоко молодёжь оценила квалификацию школьных учителей — 58,5% респондентов поставили этому показателю 4–5 баллов. Также положительно были восприняты такие аспекты, как комфортность работы в библиотеке (56,4%), доступность книг на казахском языке (56%), этическое поведение учителей (54,1%) и санитарное состояние школ (49,4%).

Тем не менее, определённые проблемы сохраняются. Например, 42,3% опрошенных негативно оценили доступ к интернету в школах, 39,5% — оснащённость лабораторным оборудованием для уроков естественных наук, 39% — уровень внеучебной активности. Кроме того, 36,1% выразили недовольство состоянием и оснащённостью школьных туалетов, а 29,5% — невозможностью ношения религиозной одежды.

В колледжах молодёжь высоко оценила квалификацию преподавателей (43%) и работу библиотек (42%). Однако размер стипендии стал одним из наиболее критикуемых показателей — его оценили низко 19,9% респондентов. В университетах наибольшие положительные оценки получили библиотечный сервис (46,3%), преподавательский состав (46,1%) и доступность казахскоязычных учебников (41,7%). В то же время 32,4% опрошенных выразили недовольство стоимостью обучения, 22,2% — размерами стипендий, а 21% — системой распределения образовательных грантов. Почти каждый пятый (20,7%) поставил низкие оценки мерам по борьбе с коррупцией в системе высшего образования.

Одновременно с этим увеличились расходы казахстанских семей на образование. Во втором квартале 2025 года они в среднем составили 13,3 тыс. тенге на одно домохозяйство, что на 9,7% выше, чем годом ранее. Лидером по расходам стала Алматы — 21,4 тыс. тенге на семью в квартал, что на 20,5% больше, чем в 2024 году. За ней следуют Астана (20,9 тыс. тенге) и Актюбинская область (18 тыс. тенге). Самые низкие траты были зафиксированы в Восточно-Казахстанской (5,9 тыс. тенге), Северо-Казахстанской (7 тыс.) и Жамбылской (8 тыс.) областях.

Большая часть средств пошла на оплату дошкольного образования — 7,5 тыс. тенге. На общее среднее и высшее образование семьи тратили по 1,9 тыс. тенге. Также в структуру расходов вошли: питание (2,2 тыс.), аренда жилья для студентов (1,1 тыс.), услуги репетиторов (703 тг), школьная форма (134 тг), проезд (130 тг) и учебники (28 тг). Общая сумма всех затрат, включая сопутствующие расходы, достигла 17,6 тыс. тенге, превысив показатель прошлого года (16,9 тыс. тг).

Образование также стало дороже и в ценовом выражении. По данным на сентябрь 2025 года, услуги образования подорожали на 8,1% по сравнению с сентябрём 2024-го. Особенно заметный рост отмечен в сфере продолженного среднего образования (на 11,9%), высшего образования (на 10,8%) и среднего образования (на 8,5%). В региональном разрезе наибольшее удорожание услуг зафиксировано в Атырауской области — на 16,8%, в Туркестанской — на 14,4%, в Западно-Казахстанской — на 14,3%. При этом в Алматинской области, напротив, цены снизились на 1,2% — единственный регион, где зафиксировано удешевление образования.

Также выросли цены на канцелярские товары и учебную литературу. В среднем по стране книги и канцтовары подорожали на 4,1% за год. Особенно резкий рост наблюдался в Атырауской (24,4%), Жетысуской (17,2%) и Актюбинской (15,6%) областях.

Число работников в сфере образования увеличилось: по итогам второго квартала 2025 года в отрасли были заняты 1,2 млн человек — на 2,5% больше, чем годом ранее. Однако молодёжи среди них стало меньше. В возрасте от 16 до 28 лет в секторе работает 200,6 тыс. человек, тогда как в аналогичном периоде 2024 года — 201,7 тыс. Таким образом, доля молодых специалистов сократилась с 16,9% до 16,4%.

Наибольшее количество молодых работников в сфере образования зафиксировано в Алматы (27,8 тыс.), Туркестанской (27,2 тыс.) и Алматинской (18,4 тыс.) областях. Меньше всего — в Улытауской (1,7 тыс.), Павлодарской (4,1 тыс.) и Восточно-Казахстанской (4,2 тыс.) областях.

Что касается доходов в секторе, среднемесячная номинальная заработная плата в образовании составила 373,8 тыс. тенге — на 7,8% больше, чем год назад. Однако с учётом инфляции реальная покупательная способность зарплат снизилась: индекс составил 96,9%, что означает снижение реального дохода на 3,1%.