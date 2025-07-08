Парадокс на валютном рынке: несмотря на ощутимое укрепление курса рубля, казахстанцы продолжают активно избавляться от российской валюты, передает BAQ.KZ со ссылкой на Finprom. По итогам первых пяти месяцев 2025 года обменные пункты зафиксировали рекордные объемы отрицательных нетто-продаж - то есть сдачи рублей значительно больше, чем покупок. С января по май рубль "сдавали в минус" на 107,4 млрд тенге, что в десятки раз превышает аналогичные показатели 2023 и 2024 годов.

Львиная доля этих объемов пришлась на Астану и Алматы: минус 102,4 млрд тенге и минус 15,5 млрд тенге соответственно. Таким образом, две крупнейшие агломерации страны обеспечили почти весь "минус" по стране. В то же время 14 регионов РК продемонстрировали положительные нетто-продажи, среди лидеров - Карагандинская и Восточно-Казахстанская области (по 2,3 млрд тенге), а также Акмолинская и Северо-Казахстанская области.

Интересно, что всё это происходит на фоне уверенного роста курса российского рубля. В июне 2025 года средний официальный курс составил 6,54 тенге - это максимум с января 2023 года. По сравнению с маем он вырос на 3%, а по сравнению с июнем прошлого года - на внушительные 26,3%. Однако это не спасает рубль от потери интереса среди населения.

Экономисты объясняют происходящее несколькими факторами. Во-первых, россияне, проживающие или работающие в Казахстане, активно избавляются от наличных рублей. Во-вторых, растут опасения по поводу будущей устойчивости российской валюты, особенно в условиях геополитической нестабильности. В-третьих, рубль перестал быть привлекательным инструментом сбережений на фоне роста курса доллара и евро.

На начало июля курс рубля держался на отметке 6,62 тенге, а к 3 июля снизился лишь незначительно - до 6,6 тенге. Тем не менее, спрос на него по-прежнему минимален, а настроение на рынке однозначное: даже дорогой рубль - не значит нужный.