В Семее запустили социальную кампанию против замусоривания общественных мест. Департамент полиции области Абай совместно с телеканалом Semei TV представили короткий, но яркий видеоролик с важным посланием: чистота города начинается с каждого из нас, передаёт BAQ.KZ.

На кадрах молодой человек, выпив кофе, бросает стакан мимо урны и уходит, не попытавшись поднять мусор. В этот момент его останавливают и выписывают штраф на сумму почти 40 000 тенге, что соответствует 10 МРП — административному наказанию, предусмотренному статьёй 434-2 КоАП РК.

"Не будь мусорщиком — будь красавчиком", — гласит слоган видеоролика.

Организаторы кампании подчёркивают: мусор — это не только отходы, но и отражение отношения к обществу, окружающим людям и самому себе.

"Ваш выбор — ваша ответственность. Сделайте город чище — начните с себя", — призывают авторы.

Напомним, что за выброс мусора в неположенном месте предусмотрен штраф в размере 10 МРП (39 320 тенге). Повторное нарушение в течение года влечёт штраф уже в 20 МРП.

Кампания сопровождается хештегами #ЗаконИПорядок и #ЧистотаНачинаетсяСТебя, а также поддерживается полицейскими патрулями, которые усилили контроль за соблюдением правил чистоты в общественных местах.