Казахстанцы начали получать паспорта с новым уровнем защиты
В Казахстане начали выдавать паспорта нового образца с современным защитным элементом, передает BAQ.KZ.
С середины июля граждане получают документы, оснащённые HDM-элементом — металлизацией высокого разрешения с изображением барса, нанесённой на голографическую плёнку. Новый элемент размещён на второй странице паспорта и свидетельства лица без гражданства.
В МВД пояснили, что новшество направлено на повышение безопасности персональных данных и предотвращение подделки документов. Элемент легко определяется визуально и значительно усиливает защиту.
При этом ранее выданные паспорта остаются действительными до окончания срока, а замена не является обязательной. Получить паспорт нового образца можно при истечении срока действия старого, его порче либо по личному желанию.
С момента запуска новшества более 5 тысяч граждан уже оформили обновлённые документы.
За консультацией и дополнительной информацией можно обращаться в службы миграции и ЦОНы по месту жительства.
