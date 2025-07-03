С начала 2025 года более 260 тысяч граждан Казахстана, из которых около 42 тысяч - безработные, успешно завершили онлайн-курсы на платформе профессионального обучения Skills Enbek, передает BAQ.KZ. Общая регистрация на Платформе уже превысила 801 тысячу пользователей, из которых 302,6 тысячи зарегистрировались в текущем году.

За все время работы Платформы курсы прошли 671 тысяча человек. Особенно активной оказалась молодежь: из числа безработных, обучившихся в 2025 году, около 11,3 тысячи человек составляют молодые люди, преимущественно из Туркестанской, Алматинской и Костанайской областей, а также из Шымкента.

На сегодняшний день на платформе доступно более 1000 курсов по различным профессиональным направлениям, включая 340 бесплатных. Курсы предлагаются не только от отечественных авторов, но и от партнеров платформы, таких как Courstore, Fluent Education и Яндекс Казахстан. Курсы варьируются по продолжительности от 1 до 72 часов, и каждый участник может выбрать удобный темп обучения.

Среди самых популярных курсов в июне этого года выделяются такие темы, как "Твой карьерный старт", "Страховой агент", "Управление персоналом" и "Профессиональный курс для индивидуальных помощников людей с ограниченными возможностями". Платформа активно пополняется новыми курсами по финансам, бухгалтерии и SMART SKILLS, что привлекает все больше пользователей.

Основной целью проекта является повышение уровня образования и профессиональных навыков населения страны, а также поддержка концепции "обучение в течение всей жизни". Платформа функционирует по принципу маркетплейса, предлагая доступ к качественному обучению для всех желающих.

Каждое завершение курса сопровождается тестированием и выдачей сертификата с рекомендациями вакансий на портале Enbek.kz. Сертификаты автоматически добавляются в резюме пользователя, что облегчает поиск работы.

Для авторов курсов предусмотрены удобные инструменты для создания и анализа уроков, а также возможность бесплатного размещения курсов на платформе. Платформа также учитывает потребности пользователей с ограниченными возможностями и адаптирует интерфейс для удобства всех категорий обучающихся.

Новый мобильный аппликации Enbek, доступный для скачивания на Google Play и в App Store, расширяет доступ к курсам и делает обучение еще удобнее.