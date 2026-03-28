Министерство иностранных дел Казахстана прокомментировало инцидент с групповой дракой в России, в которой участвовали граждане РК, передает BAQ.KZ.

По информации официального представителя МИД РК Ерлана Жетыбаева, 26 марта 2026 года в вахтовом поселке Усть-Луга Ленинградской области произошел бытовой конфликт, в котором приняли участие граждане Казахстана.

По его словам, для всестороннего и объективного выяснения обстоятельств происшествия правоохранительные органы России провели процессуальные действия, в том числе задержали участников конфликта. В настоящее время следственные мероприятия продолжаются.

В МИД также отметили, что среди казахстанцев нет людей, получивших тяжелые травмы или нуждающихся в госпитализации. Ситуация на месте остается стабильной и находится под контролем соответствующих служб.

Кроме того, сотрудники Генерального консульства Казахстана в Санкт-Петербурге поддерживают постоянную связь с российскими правоохранительными органами. Генеральный консул РК выехал на место происшествия, чтобы оказать гражданам Казахстана необходимую консульско-правовую помощь и уточнить все обстоятельства случившегося.