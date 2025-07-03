Министерство экологии и природных ресурсов РК подвело итоги работы Telegram-чат-бота @TazaQazBot за первые семь месяцев 2025 года, передает BAQ.KZ.

Сервис, созданный для оперативной обратной связи по вопросам экологии, продемонстрировал высокий уровень вовлечённости и доверия со стороны граждан.

С января по июль через бот поступило 11 966 заявок:

11 185 (93,5%) уже исполнены,

314 — в процессе,

41 — просрочена (менее 0,4%).

Тематика обращений остаётся стабильной:

уборка территорий — 3493 заявки,

вывоз мусора — 842,

благоустройство улиц — 829.

По региональной активности лидируют:

г. Алматы — 36% всех заявок,

г. Астана — 10%,

Туркестанская область — 15%.

Наименьшая активность — в г. Шымкент, а также в Улытау и Жетису областях.

Важной частью работы остаётся обратная связь. С начала года поступило 347 жалоб, из которых 316 уже решены.

Особое внимание уделяется случаям формального закрытия заявок, которые выявляются и устраняются при участии местных органов и подрядчиков.

@TazaQazBot стал символом цифровой экологической культуры — не просто чат-ботом, а инструментом прозрачности, оперативности и вовлечения.