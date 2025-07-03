  • 3 Июля, 20:55
  • BAIGENEWS

Казахстанцы подали почти 12 тыс заявок из-за экологических проблем

Telegram-бот помогает решать мусор, благоустройство и дороги.

Сегодня, 19:29
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Сегодня, 19:29
Сегодня, 19:29
144
Фото: Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан

Министерство экологии и природных ресурсов РК подвело итоги работы Telegram-чат-бота @TazaQazBot за первые семь месяцев 2025 года, передает BAQ.KZ.

Сервис, созданный для оперативной обратной связи по вопросам экологии, продемонстрировал высокий уровень вовлечённости и доверия со стороны граждан.

С января по июль через бот поступило 11 966 заявок:

  • 11 185 (93,5%) уже исполнены,
  • 314 — в процессе,
  • 41 — просрочена (менее 0,4%).

Тематика обращений остаётся стабильной:

  • уборка территорий — 3493 заявки,
  • вывоз мусора — 842,
  • благоустройство улиц — 829.

По региональной активности лидируют:

  • г. Алматы — 36% всех заявок,
  • г. Астана — 10%,
  • Туркестанская область — 15%.
  • Наименьшая активность — в г. Шымкент, а также в Улытау и Жетису областях.

Важной частью работы остаётся обратная связь. С начала года поступило 347 жалоб, из которых 316 уже решены.

Особое внимание уделяется случаям формального закрытия заявок, которые выявляются и устраняются при участии местных органов и подрядчиков.

@TazaQazBot стал символом цифровой экологической культуры — не просто чат-ботом, а инструментом прозрачности, оперативности и вовлечения.

Самое читаемое

Наверх