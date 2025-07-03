Казахстанцы подали почти 12 тыс заявок из-за экологических проблем
Telegram-бот помогает решать мусор, благоустройство и дороги.
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Министерство экологии и природных ресурсов РК подвело итоги работы Telegram-чат-бота @TazaQazBot за первые семь месяцев 2025 года, передает BAQ.KZ.
Сервис, созданный для оперативной обратной связи по вопросам экологии, продемонстрировал высокий уровень вовлечённости и доверия со стороны граждан.
С января по июль через бот поступило 11 966 заявок:
- 11 185 (93,5%) уже исполнены,
- 314 — в процессе,
- 41 — просрочена (менее 0,4%).
Тематика обращений остаётся стабильной:
- уборка территорий — 3493 заявки,
- вывоз мусора — 842,
- благоустройство улиц — 829.
По региональной активности лидируют:
- г. Алматы — 36% всех заявок,
- г. Астана — 10%,
- Туркестанская область — 15%.
- Наименьшая активность — в г. Шымкент, а также в Улытау и Жетису областях.
Важной частью работы остаётся обратная связь. С начала года поступило 347 жалоб, из которых 316 уже решены.
Особое внимание уделяется случаям формального закрытия заявок, которые выявляются и устраняются при участии местных органов и подрядчиков.
@TazaQazBot стал символом цифровой экологической культуры — не просто чат-ботом, а инструментом прозрачности, оперативности и вовлечения.
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