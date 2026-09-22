В Казахстане за январь-август 2026 года объем оказанных услуг почтовой и курьерской деятельности составил 57,2 млрд тенге. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель увеличился на 1,1%.

Как сообщает Бюро национальной статистики, из общего объема 13,4 млрд тенге пришлось на услуги, оказанные населению.

Где объемы самые высокие

Наибольшая доля почтовых и курьерских услуг приходится на Алматы – 58,7% от общего объема. На втором месте Астана – 13,2%, далее следует Карагандинская область – 3,2%.

В денежном выражении лидирует Алматы, где объем оказанных услуг составил 33,6 млрд тенге. В Астане показатель достиг 7,6 млрд тенге, в Карагандинской области – 1,8 млрд тенге.

Сколько приходится на село

За январь-август 2026 года в сельской местности было оказано почтовых и курьерских услуг на 2 млрд тенге.

Какие услуги востребованы

К основным видам деятельности относятся прием, обработка, перевозка и доставка почтовых и специальных отправлений.

В их число входят доставка посылок, бандеролей и письменной корреспонденции, а также курьерские услуги.