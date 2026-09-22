Казахстанцы потратили 57,2 млрд тенге на почтовые и курьерские услуги
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В Казахстане за январь-август 2026 года объем оказанных услуг почтовой и курьерской деятельности составил 57,2 млрд тенге. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель увеличился на 1,1%.
Как сообщает Бюро национальной статистики, из общего объема 13,4 млрд тенге пришлось на услуги, оказанные населению.
Где объемы самые высокие
Наибольшая доля почтовых и курьерских услуг приходится на Алматы – 58,7% от общего объема. На втором месте Астана – 13,2%, далее следует Карагандинская область – 3,2%.
В денежном выражении лидирует Алматы, где объем оказанных услуг составил 33,6 млрд тенге. В Астане показатель достиг 7,6 млрд тенге, в Карагандинской области – 1,8 млрд тенге.
Сколько приходится на село
За январь-август 2026 года в сельской местности было оказано почтовых и курьерских услуг на 2 млрд тенге.
Какие услуги востребованы
К основным видам деятельности относятся прием, обработка, перевозка и доставка почтовых и специальных отправлений.
В их число входят доставка посылок, бандеролей и письменной корреспонденции, а также курьерские услуги.
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