В столице торжественно приветствовали участников республиканского велопробега "От Алтая до Урала", посвящённого Году рабочих профессий. Мероприятие прошло в парке Коктал Сарыаркинского района, сообщает официальный сайт акимата Астаны, передает BAQ.KZ.

С поздравлениями к спортсменам и участникам обратились заместитель руководителя Управления физической культуры и спорта Азамат Агзамов, заместитель руководителя Управления образования Маржан Каирбаева, представитель Министерства туризма и спорта Жандос Махмутулы, а также студенты колледжей, представители трудовых коллективов и любители спорта.

Республиканский велопробег направлен на повышение престижа рабочих профессий и популяризацию здорового образа жизни среди молодёжи. Он стартовал у Монумента Независимости в Усть-Каменогорске и прошёл через Восточно-Казахстанскую, Абайскую и Павлодарскую области. В Астану участники прибыли, преодолев более 1000 километров.

Впереди у велосипедистов — остановки в Атбасаре, а также в Костанайской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областях. Завершение велопробега намечено на 8 июня.

В акции принимают участие 236 велосипедистов, в том числе более 200 студентов колледжей технического и профессионального образования Усть-Каменогорска.

Организаторы отмечают, что такие инициативы не только укрепляют командный дух и пропагандируют спорт, но и акцентируют внимание на значимости рабочих профессий для устойчивого развития страны.